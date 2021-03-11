NNYÜ'den "Kadına Yönelik Şiddete Hayır Konferansı"

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konulu çevirim içi konferans düzenledi.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen konferansa Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu konuşmacı olarak katıldı.

NNYÜ akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin katılım gösterdiği konferansta Uzunlu, Dünya Kadınlar Günü'nün ve kadın haklarının tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

Uzunlu, toplumsal roller, cinsiyet rolleri, duyguların etiketlenmesi gibi konuları örneklerle açıklayarak, kadına yönelik şiddetin özellikle eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklandığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan yasal düzenlemeler, ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Uzunlu, Nuh Naci Yazgan Üniversitesine etkinliğin düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin