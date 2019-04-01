NNYÜ'de "Uydu Haberleşmesi Teknolojileri" Konferansı

Mühendislik Fakültesi Salonunda düzenlenen konferansa TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendis, Uzman Araştırmacı Orçun Kiriş konuşmacı olarak katıldı. Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta TÜBİTAK-Uzay kurumunun uydu teknolojisi çalışmaları hakkında bilgiler veren Orçun Kiriş, TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün dünyadaki uydu teknolojileri alanındaki gelişmeleri izlediğini ve alanında öncü olmaya çalıştığını söyledi. TÜBİTAK-Uzay'da ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlama amacının sürekli göz önünde tutulduğunu kaydeden Kiriş, "TÜBİTAK-Uzay,uydu teknoloji sistemleri ve alt sistemleri, haberleşme sistemleri, uzaktan algılama, veri işleme, optik sitemler, havacılık teknolojileri projeleri yürütür" dedi.

TÜBİTAK-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün öncülüğünde yapılan RASAD ve GÖKTÜRK-2 ile devam eden İMECE, TÜRKSAT 6A ve yüksek çözünürlüklü uydu projeleri hakkında kısa kısa bilgiler veren Orçun Kiriş öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

Konferans sonunda Orçun Kiriş'e Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilim tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: Bültenler