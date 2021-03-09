NNYÜ'de 6 yeni programa YÖK'ten onay

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Meslek Yüksekokulu bünyesinde 6 program açılmasını uygun buldu.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, yaptığı yazılı açıklamada, YÖK'ün NNYÜ'nün Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bölümler açılmasına onay verdiğini belirtti.

Güney, bu kapsamda ağız ve diş sağlığı, anestezi, fizyoterapi, ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme teknikleri ve bilgisayar programcılığı programlarının açılmasını uygun bulduğunu, gerekli fiziki ve akademik alt yapı hazır olduğunda öğrenci alımı yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin