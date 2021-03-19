NNYÜ'de "106. Yılında Çanakkale Ruhu" konferansı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

NNYÜ'de "106. Yılında Çanakkale Ruhu" konferansı yapıldı

19.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:39
NNYÜ'de

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla online konferans düzenledi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla online konferans düzenledi.

NNYÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz, dekanlar, öğretim üyeleri ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin salgın sebebiyle çevrimiçi olarak katılım gösterdiği konferansta Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, "106. Yılında Çanakkale Ruhu" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kilci, Çanakkale Zaferi'ne giden tarihi süreci, yaşananları, Türk askerinin ve milletinin Çanakkale Savaşı'nda düşman kuvvetlerine karşı vermiş olduğu mücadeleyi, göstermiş olduğu kahramanlıkları anlattı.

Bu vatan için her şeyini ortaya koyanları anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Kilci, "Memleket sevdasının yaşı yok. Her Türk evladının hayatında bir defa da olsa oraya gidip görmesi, sadece görmesi değil yaşaması, sadece o da değil, gelecek nesillere aktarması çok önemli bir vazifedir. Vatanı gelecekte emanet edeceğimiz gençler bu güzel yurdumuzda, cennet vatanda emanete sahip çıkıp abide dikecek olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ise sunumundan dolayı Kilci'ye teşekkür ederek, "Bu toprakları bizlere vatan yapan ve Çanakkale'yi geçilmez yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NNYÜ'de "106. Yılında Çanakkale Ruhu" konferansı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:46:15. #1.16#
title