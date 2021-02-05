NN Hayat ve Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na iki yeni ürün daha katıldı
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NN Hayat ve Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na iki yeni ürün daha katıldı

05.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:18
NN Hayat ve Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na iki yeni ürün daha katıldı

Sağlık alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden NN Hayat ve Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına "Desteğin Bizden Doktor Online" ve "Desteğin Bizden Ekstra" olmak üzere iki yeni ürün daha ekledi.

Sağlık alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden NN Hayat ve Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına "Desteğin Bizden Doktor Online" ve "Desteğin Bizden Ekstra" olmak üzere iki yeni ürün daha ekledi.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, sağlık sektöründeki yatırımlarını sürdürüyor. "Desteğin Bizden" Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşterilerine kolay, uygun ve ulaşılabilir ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen şirket, hizmetlerine iki yeni ürün daha ekledi.

NN Hayat ve Emeklilik, "Desteğin Bizden Doktor Online" ve "Desteğin Bizden Ekstra" ürünleri ile müşterilerinin ihtiyaçları olduğu her anda yanlarında olmayı ve onlara destek olmayı amaçlıyor.

7/24 anlık doktora danışma hizmeti

"Desteğin Bizden Doktor Online" ürünü, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatlarına ek olarak, sağlık alanında görüntülü doktor, telefonda danışma ve görüntülü egzersiz hizmetlerini içeriyor.

Sektörün öncü hizmetlerini, güçlü dijital altyapı avantajlarıyla müşterilerine sağlayan NN Hayat ve Emeklilik, poliçe başlangıç tarihinden 30 gün sonra profesyonel danışmaya ihtiyaç duyulması halinde psikolog, çocuk doktoru veya ana branş dallarında uzman doktorlarla yılda 5 kez online danışmanlık hizmeti sunuyor.

Eğitmen eşliğinde fitness ve pilates derslerinin yer aldığı Online Egzersiz hizmetinden 1 ay boyunca ücretsiz yararlanma imkanı sağlayan ürün kapsamında, müşteri dilerse sonraki derslerde yüzde 30'a varan indirim avantajlarından da yararlanabiliyor.

Doktor Online ve check up hizmeti bir arada

"Desteğin Bizden Ekstra" paketi ise Doktor Online hizmetlerinin yanı sıra Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatlarına ek olarak geniş anlaşmalı hastane ağı ile check up hizmeti sağlanıyor.

Dahiliye muayene, EKG, 18 parametrenin kontrol edildiği hemogram, LDL kolesterol, total kolesterol, açlık kan şekeri testlerinin dahil olduğu check up hizmeti kapsamında, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve romatizmal ve enfeksiyon hastalıklar için genel tarama testleri de ücretsiz yaptırılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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