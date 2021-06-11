NN Hayat ve Emeklilik'e Social Media Awards Turkey'den ödül
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NN Hayat ve Emeklilik'e Social Media Awards Turkey'den ödül

NN Hayat ve Emeklilik'e Social Media Awards Turkey'den ödül
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

NN Hayat ve Emeklilik, sosyal medyadaki çalışmaları ile Social Media Awards Turkey'de, Veri Analitiği Ödülü'ne layık görüldü.

NN Hayat ve Emeklilik, sosyal medyadaki çalışmaları ile Social Media Awards Turkey'de, Veri Analitiği Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik'in yıl boyunca sosyal medyada gerçekleştirdiği başarılı performansı, ödül getirdi. Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021'de NN, Sosyal Medyada Veri Analitiği Ödülü'nün sahibi oldu.

Veri Analitiği Ödülleri, sosyal medya marka endeksi SocialBrands'e göre markaların 1 Mart 2020 –1 Mart 2021 dönemindeki sosyal medya performansının değerlendirilmesi sonucu belirleniyor. BoomSocial verileri kullanılarak hazırlanan değerlendirmeye 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı dahil oluyor.

SocialBrands değerlendirme kriterleri arasında sosyal medyanın dinamikleri göz önünde bulundurularak sayfalar için hayran sayısı, hayran artışı, ileti sayıları, ileti türleri, etkileşimler, etkileşim türleri, hashtag ve mention kullanımı, ileti başına etkileşim, hayran sayısına oranla etkileşim gibi birçok farklı veri bulunuyor. Tüm bu veriler sektörde yer alan markaların verileriyle de kıyaslanarak hesaplama yapılıyor. Ödüllendirme için ise markaların Facebook, Twitter ve Instagram kanallarının üçünde elde ettikleri SocialBrands puanlarının 12 aylık ortalaması alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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