NN Hayat ve Emeklilik 5. kez En İyi İşveren oldu
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NN Hayat ve Emeklilik 5. kez En İyi İşveren oldu

25.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:33
NN Hayat ve Emeklilik 5. kez En İyi İşveren oldu

NN Hayat ve Emeklilik, Top Employer Enstitüsü tarafından bu yıl üst üste 5. kez En İyi İşveren sertifikasını almaya hak kazandı.

NN Hayat ve Emeklilik, Top Employer Enstitüsü tarafından bu yıl üst üste 5. kez En İyi İşveren sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, çalışan dostu şirket olma unvanını, bu yıl da sürdürdü.

İş dünyasının saygın kuruluşlarından Top Employer Enstitüsü tarafından belirlenen 2020 yılının En İyi İşvereni seçilen NN Hayat ve Emeklilik, üst üste beşinci kez bu sertifikayı almaya hak kazanarak, başarısını tescilledi.

Dünyada 5 kıtada 120 ülke, 1600'den fazla işveren ve 7 milyonu aşkın çalışan temsil eden En İyi İşverenler Enstitüsü, 30 yıldır daha iyi çalışma ortamları sunmayı amaçlıyor. Her yıl gerçekleştirilen En İyi İşverenler araştırması; insan stratejileri, çalışma ortamı, iyi yaşam, yetenek kazanımı, öğrenme ve çeşitlilik olmak üzere 6 insan kaynakları dalında toplam 20 farklı başlıkta gerçekleştirilen çalışmalarla belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, En İyi İşveren seçilmenin gurur verici olduğu belirtti.

Wha Ling, şunları kaydetti:

"Pek çok açıdan çeşitli zorluklarla mücadele ettiğimiz 2020 yılında, iş hayatımızı fiziksel ortamdan sanal boyuta taşıdık, bu süreçte çalışanlarımıza Önce Sen mottomuzla yaklaşmaya devam ettik. 'Ailemiz', 'sevdiklerimiz' ve 'sağlığın' önceliğimiz olduğu ve kaygı unsurunun maksimum seviyeye ulaştığı bu zorlu dönemde, çalışanlarımıza kendilerini iyi hissettirecek pek çok öncü insan kaynakları uygulamasını devreye aldık.

Gerek sosyal medya buluşmalarımız gerekse dijital kanallarımızla çalışanlarımızın yanında olmaya devam ettik. Böyle bir süreçte bu unvana sahip olmak ve beş yıl boyunca bu ödüle adımızı yazdırmış olmamız, doğru işler yaptığımızın bir sembolü niteliği taşıyor. En İyi İşveren Ödülü'nü, ileride daha güzel çalışmalara imza atmamız için de çok değerli bir motivasyon aracı olarak görüyor, bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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