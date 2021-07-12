NN Gönüllülük Haftası'nda çalışanlar toplumun iyiliği için buluştu
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NN Gönüllülük Haftası'nda çalışanlar toplumun iyiliği için buluştu

NN Gönüllülük Haftası'nda çalışanlar toplumun iyiliği için buluştu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

NN Group ülkelerinde gerçekleşen NN Gönüllülük Haftası'nda gönüllü çalışanlar bir hafta boyunca topluma fayda sağlamak için çalışırken, "Toplum İçin Önce Sen" söylemiyle düzenlenen NN Gönüllülük Haftası etkinliğini her yıl düzenleme kararı alan NN Group, yıllık karının yüzde 1'ini...

NN Group ülkelerinde gerçekleşen NN Gönüllülük Haftası'nda gönüllü çalışanlar bir hafta boyunca topluma fayda sağlamak için çalışırken, "Toplum İçin Önce Sen" söylemiyle düzenlenen NN Gönüllülük Haftası etkinliğini her yıl düzenleme kararı alan NN Group, yıllık karının yüzde 1'ini gönüllülük faaliyetleri ve toplum yatırımı için ayıracak.

NN Group açıklamasına göre, grup bünyesinde faaliyet gösteren ülkeler, topluma katkı sağlayan bir şirket olmak amacıyla düzenlediği NN Gönüllülük Haftası'nı "Toplum İçin Önce Sen" söylemiyle gerçekleştirdi.

NN Group'un faaliyet gösterdiği 10 ülkede 50'den fazla gönüllülük faaliyeti 21-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilirken, yıllık karının yüzde 1'ini gönüllülük faaliyetleri ve toplum yatırımına ayıracağını açıklayan NN Group, tüm çalışanlarının katılabileceği, gelecek nesiller için sürdürülebilir ve kapsayıcı çalışmalarla faaliyet gösterdiği topluluklardaki insanların ve dünyanın refahına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede NN Group bünyesinde Türkiye'deki faaliyetlerine devam eden NN Hayat ve Emeklilik, gönüllülük haftası boyunca Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Genç Başarı Eğitim Vakfı ve İhtiyaç Haritası ile çalışanlarını farklı etkinliklerde bir araya getirdi.

Tüm NN ülkelerinde gerçekleştirilen NN Gönüllülük Koşusu'nda NN Hayat ve Emeklilik çalışanları Mor Çatı için koştu. Toplam 30 NN Hayat ve Emeklilik çalışanının katıldığı hafta boyunca 50 saat gönüllülük faaliyetinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İK Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, NN Gönüllülük Haftası boyunca gönüllülüğü teşvik etmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"NN olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratan ve topluma katkılarımızla tanınan bir şirket olmayı amaçlıyoruz. Haziran 2020'de şirketimiz NN Group'un yeni stratejisi ile, yıllık karının yüzde 1'ini toplum yatırımına ayırmayı taahhüt etti. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için, NN Group ülkelerinde 'NN Gönüllüleri Haftası' düzenlendi. NN Hayat ve Emeklilik olarak bu hafta boyunca biz de çalışanlarımızla birçok farklı gönüllülük faaliyeti gerçekleştirdik. Biz birlikte daha güçlü olacağımıza ve bir fark yaratacağımıza inanıyoruz. NN'de topluma sağladığımız katkı ile gurur duyuyor ve insanların en değerli varlıklarını korumalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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