Nkutech-BİGG Hızlandırıcı Programına 2020 2 Dönem Başvuruları Başlamıştır 15-02-2021
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Nkutech-BİGG Hızlandırıcı Programına 2020 2 Dönem Başvuruları Başlamıştır 15-02-2021

Nkutech-BİGG Hızlandırıcı Programına 2020 2 Dönem Başvuruları Başlamıştır 15-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli Akademisyenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yürütmekte olduğumuz BİGG4tech kapsamında Nkutech-BİGG Hızlandırıcı Programına 2020/2 dönem başvurular başlamıştır.

Değerli Akademisyenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yürütmekte olduğumuz BİGG4tech kapsamında Nkutech-BİGG Hızlandırıcı Programına 2020/2 dönem başvurular başlamıştır.

BiGG4tech TÜBİTAK tarafından teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilere 200. 000 TL hibe desteği verilen 1512 BİGG programının faaliyetlerinin yürütüldüğü ve seçilen girişimcilere:

Eğitim, mentorluk, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları, kurumsal şirketlerle iş birliği geliştirme ve pilot uygulama yapma, ön prototip/ MVP imalatı, laboratuvar altyapısı kullanım imkanlarının sunulduğu bir girişimci destek programıdır.

BiGG4tech; Sabancı Üniversitesi Inovent A. Ş. yürütücülüğünde; Namık Kemal Üniversitesi Teknopark, Çukurova Teknokent, ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi partnerliğiyle oluşan bir konsorsiyumdur.

BiGG4tech; sektör kısıtlaması olmadan teknoloji girişimcilerine özel eğitimler, programlar ve mentorluk desteği sunarak TÜBİTAK'tan hibe desteği almalarını ve şirketleşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Teknoloji tabanlı ve yenilikçi bir iş fikriniz varsa, 200. 000 TL hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 1512 BİGG programına hemen başvurabilirsiniz.

Konuyla ilgili detaylı bilgi:

0282 250 11 29 - 30

Başvuru Link: https://bigg4. tech/basvur

Kaynak: Habermetre

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Nkutech-BİGG Hızlandırıcı Programına 2020 2 Dönem Başvuruları Başlamıştır 15-02-2021 - Haberler
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