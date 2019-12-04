NKÜ Rektörü Şahin, Romanya'da iş birliği anlaşması imzaladı

04.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:24

Balkan Üniversiteler Birliği Toplantısı için Romanya'da bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile akademisyenlerinin de yer aldığı akademik heyet, Köstence şehrinde bazı temaslarda bulundu.

Yükseköğrenimde işbirliği ve ortak diploma programlarının konuşulduğu ziyarette üniversite ile Türkoloji Bölümü bulunan Ovidius Üniversitesi arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmayı Ovidius Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Sorin Rugına NKÜ adına ise Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin imzaladı.

Rektör Şahin burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de sadece iki üniversitede olan Balkan kontenjanı hakkını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin de kazanarak Balkan kontenjanlı 3 üniversiteden biri olduğunu belirtti.

Şahin, üniversitede uluslararası öğrenci sayısını gelecek yıllarda 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Fen Edebiyat Fakültemizde Balkan Dilleri Bölümü açmak için gerekli hazırlıkları tamamladık. Yine Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği işbirliği ile Rumeli Tekirdağ Göç Çalıştayı yapmayı planlıyoruz. Mevcut Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin yanı sıra Rumeli Araştırmaları Enstitüsü kurulum çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılı içerisinde KADEM ile ortaklaşa Uluslararası Rumeli Sempozyumu, bunun devamında da inşallah daha güzel çalışmaları hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Rektör Şahin daha sonra Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan'ı ve Köstence'de bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Kaynak: AA