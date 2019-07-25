NKÜ ile Süleymanpaşa Belediyesi arasından iş birliği

Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi arasında konservatuvar eğitiminde iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörülük toplantı salonunda düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye başkan yardımcıları ve rektör yardımcıları katıldı.

İmzalanan protokole göre Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvar biriminde verilen müzik eğitimi başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen alanlarda planlı çalışmalar yürüterek, eğitim hizmetlerinin niteliği arttırılacak.

Yapılan protokolle birlikte yerel eğitim programlarının geliştirilmesi ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması noktasında taraflar birbirlerine destek verecek.

Kaynak: AA