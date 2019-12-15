NKÜ ile Oto Experim arasında iş birliği
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlükte düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yinanç ve yetkililer katıldı.
İmzalanan protokol ile Çorlu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencileri Oto Experim bayilerinde uygulamalı eğitim alacak.