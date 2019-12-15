NKÜ ile Oto Experim arasında iş birliği
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NKÜ ile Oto Experim arasında iş birliği

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

15.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:22
NKÜ ile Oto Experim arasında iş birliği

(NKÜ) ile Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yinanç ve yetkililer katıldı.

İmzalanan protokol ile Çorlu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencileri Oto Experim bayilerinde uygulamalı eğitim alacak.

Kaynak: AA
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