NKÜ'den kısa kısa

Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolos Vekili Alexandro Hristov, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şahin üniversite çalışmaları hakkında Alexandro Hristov'a bilgiler verdi.

Açıklama Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Hristov'a teşekkür etti.

NKÜ ile ASB arasından iş birliği

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Avrupa Serbest Bölgesi (ASB) arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük katıda gerçekleşen protokolde NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin' ve ASB Genel Müdürü Tarkan Değirmenci protokolün hayırlı olmasını dileyerek protokole imza attı.

Törende, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rasim Yılmaz, NKÜ Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Moralar, ASB Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Çakır ve Bilgi İşlem Bilişim Sistemleri Yöneticisi Ahmet Yüksel de hazır bulundu.

Kaynak: AA