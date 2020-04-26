NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet
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Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Haber

NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen kişilerin, immün plazma bağışçısı olarak hastalıkla mücadele eden kişilerin şifa bulmasına vesile olabileceklerini bildirdi.

26.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:52
NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen kişilerin, immün plazma bağışçısı olarak hastalıkla mücadele eden kişilerin şifa bulmasına vesile olabileceklerini bildirdi.

Rektör Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite de tedavilerin devam ettiğini ve immün plazma tedavisi için gönüllü bağışçıları beklediklerini söyledi.

Gönüllü bağışçıların diğer hastalara umut olacağını dile getiren Prof. Dr. Şahin, "Hastanemizin tüm imkanlarını bu salgın ile mücadelede kullanıyoruz. Sağlık çalışanlarımız da fedakarca mücadele ediyor. İmmün plazma tedavisi Sağlık Bakanlığımızın da onay vermiş olduğu bir yöntem. Plazma bağışçıları başka hastaların şifa bulmasına vesile olabilir. Tedavisi tamamlanan herkesi gönüllü bağışçı olmaya davet ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin dayanışmasıyla, el birliğiyle bu salgını atlatacağız inşallah." diye konuştu.

"Bağışçıların endişeye kapılmasına gerek yok"

NKÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut da immün plazma yönteminin önceden de uygulanan ve hiçbir sorun yaşanmayan bir yöntem olduğunu vurguladı.

Bu yöntemde sadece kanın sıvı kısmının alındığını belirten Turgut, "Kovid-19'un tedavisinde immün plazma yöntemi en çok ümit bağlanan tedavilerden birisi. Kovid-19 enfeksiyonunu geçirmiş vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalanmış hastalara yardımcı olması çok önemli. Hastalığı yenenler, bu hastalığın zorluğunu ve korkusunu yaşamıştır. Bu yüzden tedavisi devam eden hastalara yardımcı olmak isteyeceklerdir. Plazma bağışçılarının, sağlıkları konusunda herhangi bir endişeye kapılmamasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Turgut, Kovid-19 enfeksiyonunu geçirip iyileşen vatandaşların gönüllü bağışçı olması çalışmaları açısından önemli olduğunu ifade ederek kriterleri tutturan kişileri bağışta bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA

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