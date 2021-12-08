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NKÜ'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi

NKÜ'de
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Jandarma Komutanlığı iş birliğinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES Uygulaması"başlıklı seminer düzenlendi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Jandarma Komutanlığı iş birliğinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kades Uygulaması"başlıklı seminer düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda "Şiddetin karşısında kadınların yanındayız" temasıyla uluslararası öğrencilere yönelik İngilizce düzenlenen seminere, Tekirdağ Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, NKÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Harun Göçerler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Göçerler'in açılış konuşmasını yaptığı seminerde, NKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Cankurt ve Jandarma Astsubay Çavuş ??????? Dersu Yaşar Aras, kadına karşı şiddetin hukuki boyutları, KADES ve cinsiyet temelli kadına yönelik şiddetle mücadele konularını içeren sunumlar gerçekleştirdi.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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