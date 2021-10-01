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NKÜ'de "Hareket Et Sağlıklı Kal, Kampüste Hareket Var" Etkinliği Düzenlendi Yeni

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NKÜ'de

Avrupa Spor Haftası kapsamında Üniversitemizde "Hareket Et Sağlıklı Kal, Kampüste Hareket Var" etkinliği düzenlendi.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Üniversitemizde "Hareket Et Sağlıklı Kal, Kampüste Hareket Var" etkinliği düzenlendi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı eğitmenlerinin öncülüğünde Spor Kompleksi önünde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler fiziksel aktiviteler yaparak keyifli vakit geçirdiler.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yüzyüze eğitime sosyal ve sportif faaliyetler eşliğinde başlamaktan memnun olduklarını belirttiler.

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Haber: NKÜ'de 'Hareket Et Sağlıklı Kal, Kampüste Hareket Var' Etkinliği Düzenlendi Yeni - Haberler
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