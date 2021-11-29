NKÜ'de 'Bilimsel Araştırma Çalıştayı' Tamamlandı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen 'Bilimsel Araştırma Çalıştayı' tamamlandı.

Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Burçin NALBANTOĞLU, Tıbbi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu İrtibat Koordinatörü Prof. Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL, akademik ve idari personel ile Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.

Açış konuşmasında bulunan Prof. Dr. Burçin NALBANTOĞLU, konuşmasının başında Tıp Fakültemizin kurulduğunda kendi öğrencileriyle öğretim hayatına başlayan az sayıdaki Tıp Fakültesinden biri olduğunu vurguladı ve bugüne değin kat edilen gelişimden bahsetti. Prof. Dr. NALBANTOĞLU, "Sağlık konusunda bugün bölgemizde bir referans merkezi olduk. Bunların hepsi, siz varsınız diye var. Eğitim almanız ve araştırma yapılması için var. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi hala gelişimine devam eden bir üniversite ve gelişimine devam eden bir Üniversitenin sizin gibi kıymetli öğrencilerinin bilimsel araştırmaya istek ve ihtiyaç duyması, bilimsel araştırmayla ilgili böyle bir çalıştay, kurs düzenlemesi bizi çok mutlu etti. Çalıştay programının dolu dolu olduğunu görüyorum. En iyi şekilde istifade edeceğinize inanıyorum" dedi. 'Etik ve etik dışı' konularından da bahseden Prof. Dr. NALBANTOĞLU, bilimsel araştırma yöntemlerine de değinerek, bilimsel araştırma kadar hakemli dergilerde bu araştırmalardan elde edilen bulguları da makale olarak yayınlatmanın önemine değindi. Prof. Dr. Burçin NALBANTOĞLU son olarak gerek içerik, gerekse sunumda bulunacak Öğretim Üyeleri açısından zengin olarak gördüğü çalıştayın etkinliği düzenleyen Tıbbi Bilimsel Araştırmalar Topluluğunun bugüne kadar geçekleştirdiği en verimli toplantı olacağına inandığını vurguladı.

İkinci olarak konuşan Tıbbi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu İrtibat Koordinatörü Prof. Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL, "Bilimsel araştırmanın en önemli özelliği, araştırmacıya içinde yaşadığı dünyayı daha farklı bir bakış açısıyla algılama, anlamlandırma ve yorumlama yeteneği kazandırmasıdır. Siz daha Tıbbiyenin ilk yıllarında bunu algılamışsınız ve bu etkinlikle bunun için emek harcıyorsunuz. Yaşıtlarınızın zaman kaybı olarak göreceği şeyler için zaman ayırıyorsunuz. Bu, biz hocalarınız için çok kıymetli ve sizinle gurur duymamıza vesile oluyor" dedi ve çalıştayın iki gün sürecek programına dair bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL konuşmasında ayrıca Prof. Dr. Burcu TOKUÇ, Doç. Dr. Gamze VAROL ve Dr. Öğr. Üyesi N. Esra SAKA'ya çalıştayın düzenlenmesindeki emekleri için çok teşekkür etti.

Son olarak Tıbbi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Başkanı İrem YILDIRIM, etkinliğin amacına dair konuştu ve "Biz bu etkinlikte içimizdeki araştırmacı ve sorgulayıcı bireyi ortaya çıkarmayı ve bu bağlamda bilimsel araştırma konusunda bilgi sahibi olmayı hedefledik" dedi.

Çalıştayın açış konuşmalarının ardından panelin iki gün boyunca sürecek oturumlarına geçildi. Oturumların bazıları çevrim içi bağlantıyla perdeye yansıtılarak yapıldı. Çalıştayın ikinci gününün sonunda gerçekleşen grup çalışmaları ise öğrenciler tarafından jüriye sunuldu. Jüri değerlendirmesinin ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

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