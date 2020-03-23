NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi.

Fakülte Dekanı Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer, dünya genelinde yaşanan koronavirüs olaylarına karşı fakülte olarak bir süre eğitime ara verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin büyük bir kısmının evlerine döndüğünü belirten Prof.Dr. Tecer, bütün eğitim ve idari alanların virüse karşı dezenfekte edildiğini vurguladı.

Kendisinin de idarecilerle birlikte dezenfekte çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Tecer, "Dünya genelinde koronavirüs vakalarından dolayı ölü sayısı ve vaka sayısı her gün artarak devam ediyor. Ülkemizde de, fakültelerimizde eğitim öğretime ara verilmişken, bütün binalarımızı dezenfekte ettiriyoruz. Sınıflarımız, laboratuvarlar öğretim üyesi ve idari memur ofisleri, lavabo, koridor ve tüm kapalı alanlar profesyonel bir ekiple dezenfekte ediliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA