NKN Coin nedir? NKN nedir, nasıl alınır? NKN yorum ve grafiği

Son dönemlerde artan kripto para işlemleri ile birlikte yeni kripto paralarda piyasada işlem görmeye başladı. Bunlardan biriside NKN coin. Peki, NKN Coin nedir? NKN nedir, nasıl alınır? NKN yorum ve grafiği

NKN COİN NEDİR?

NKN veya New Kind of Network, ağ bant genişliğini ve İnternet bağlantısını paylaşmak için halka açık blockchain tabanlı eşler arası Ağlar için açık kaynaklı bir protokoldür. Proje Ocak 2018'de başlatıldı ve Mathematica ve Wolfram | Alpha'nın yaratıcısı Stephen Wolfram ile açık anahtarlı kriptografinin mucidi Whitfield Diffie'yi danışman olarak listeliyor. NKN Mainnet, Temmuz 2019'da piyasaya sürüldü ve 25.000'e kadar tam fikir birliği düğümüne (Bitcoin veya Ethereum'dan daha fazla) sahip.

NKN için dikkate değer kullanım durumları şunları içerir:

İçerik Dağıtım sistemi (Çinli video devi iQIYI ile sözleşme)

Edge computing (China Mobile ile sözleşme)

D-chat (güvenli mesajlaşma uygulaması)

nShell (güvenli uzak terminal erişimi).

NKN'nin fikir birliği algoritması, basit bir yerel çoğunluk kuralının az sayıda yinelemede sistem düzeyinde yakınsamaya yol açabileceği Hücresel Otomata, Yeni Bir Bilim Türü ve Ising Modeline dayanmaktadır. Tasarım amacı, rastgele sayılarda eşit fikir birliği düğümüne ölçeklendirmektir.

NKN, merkezi sunucular olmadan doğrudan uçtan uca iletişimi mümkün kılmak için genel anahtarlara dayalı küresel bir adresleme şeması kullanır. Paketlerin yönlendirilmesi, her NKN adresini Akor DHT halkası üzerindeki rastgele ve doğrulanabilir bir konuma eşleyen Akor Dağıtılmış Karma Tablosuna (DHT) dayanır.

NKN COİN GÜNCEL GRAFİĞİ

