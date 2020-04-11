Nizip ve Araban'da ekmekler evlere getiriliyor Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, talep eden kişilere ekmekler ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, talep eden kişilere ekmekler ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Nizip'te Belediyeyi arayarak ekmek alamadıklarını bildiren özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilerin talebi üzerine zabıta ekipleri evlere ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Polis ekipleri de her gün vatandaşlar tarafından yem bırakılan kuşları unutmadı. Kuşların cami avlusunda yiyecek arayışı içerisinde olduğunu fark eden ekipler, temin ettikleri yemleri kuşlara bıraktı.

Araban ilçesinde de "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri vatandaşlara evlerinde ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu yaptığı yazılı açıklamada, tüm evlere ücretsiz ekmek dağıtımı yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Gönülleri rahat olsun. Devletimiz çok büyük ve sizlerin yanında." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA