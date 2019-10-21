Nizip'ten kısa kısa

21.10.2019 15:56

Nizip Belediyesince 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar onuruna yemek verildi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, muhtarlık görevinin demokrasinin temel taşlarından olduğunu ve muhtarların mahallelerine hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Nizip için yapılması gereken hizmetleri muhtarlarla istişare ederek yaptıklarını ifade eden Başkan Sarı, "İlçemize hizmet noktasında muhtarlarımızla bir ve beraber çalışarak tüm mahallelerin sorunlarına çözüm olmaya, vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizler görevde olduğumuz süre içerisinde imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa Nizip Belediyesi olarak muhtarlarımızın ve halkımızın hizmetinde olacağız." ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ise tüm muhtarların gününü kutlayarak etkinliği düzenleyen Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti.

Bağımlılıkla mücadele semineri

Nizip ilçesinde madde bağımlılığı ile mücadele semineri verildi.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Nizip Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Seminerde genç nüfusu hedef alan uyuşturucu sorununun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de var olduğu ve çocuklar ile gençlerin madde kullanımı, her türlü bağımlılıktan korunması, önlenmesi ve ülkenin geleceği açısından hayati bir önem taşıdığı belirtildi.

Fatoş Gürkan'dan ziyaret

23.ve 24. Dönem Adana Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Fatoş Gürkan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Sarı'ya görevinde başarılar dileyen Gürkan, "Mehmet Sarı bey nasıl ki milletvekilliği döneminde Gaziantep ve Nizip için gece gündüz çalışarak hizmet ettiyse, Belediye Başkanlığı döneminde de en iyi şekilde hizmet edeceğine inancım tamdır bu nedenle bizlerde sayın başkanımızın hizmetlerine katkı sunmaya hazırız ve her zaman yanındayız" dedi.

Sarı ise, Gürkan'a projeleri hakkında bilgi vererek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nizip Belediyesi arasında protokol



Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Nizip Belediye Başkanlığı arasında hükümlülerin kamuya yararlı işte çalıştırılma cezasının yerine getirilmesi amacıyla protokol imzalandı.



Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın imzaladığı protokolle, hükümlüler Nizip Belediyesi ve bünyesindeki kuruluşlarda kamu yararına çalışabilecek.



Başsavcısı Azgıt, hayata geçirilen çalışmanın hükümlülerin disipline edilmesi ve hayata hazırlanması açısından önemli olduğunu söyledi.



Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise "Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Belediyemiz arasında düzenlenen kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırmaya ilişkin iş birliği protokolünü imzaladık. Protokolle hem hükümlülerimiz toplumdan uzak kalmayacak hem de kamuya yararlı hizmetleri olacaktır o nedenle bu projenin önemli olduğuna inanıyor ve protokolün kurumlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA