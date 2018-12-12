Nizip'ten Kısa Kısa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada bin 840 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde görev yapan mahalle bekçileri, Saha Mahallesi Uygur Sokak üzerinde şüphelendiği ve içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde arama yaptı.

Yapılan kontrollerde otomobilin bagaj ve koltuklarında gizlenmiş kaçak sigara olduğunu tespit eden bekçiler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı bin 840 paket sigaraya el koydu.

Olayla ilgili otomobilde bulunan H.E. ve M.E. isimli şüpheliler, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Muhtar Spor'dan Vali Gül'e ziyaret

Nizip Muhtar Spor üyeleri, Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince muhtarlar arasında kurulan Nizip Muhtar Spor üyeleri, Vali Gül'ü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Muhtar heyetini kabul ederek makamında bir süre sohbet eden Vali Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Gül'e üzerinde isminin bulunduğu Nizip Muhtar Spor formasını hediye eden takım kaptanı ve Fevkani Mahallesi Muhtarı Halil Polat, ev sahipliğinden ve sıcak karşılamasından dolayı Vali Gül'e teşekkür etti.

Nizip'te SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Nizip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) mütevelli heyet seçimi yapıldı.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen seçimde, SYDV Müdürü Mehmet Özaslan, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer aldı.

Seçim sonunda, mahalle muhtarlarından İstasyon Mahallesi Muhtarı Recep Şeker ile Altındağ Mahalle Muhtarı Abdullah Yıldız, mütevelli heyetine seçildi.

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, seçimin ilçeye ve muhtarlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, mütevelli heyetine seçilen her iki mahalle muhtarını tebrik etti.

Aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı, 6 ay sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "yağma" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası, "dolandırıcılık" suçundan ise 10 bin lira para cezası bulunan Ahmet K'nin ilçeye geldiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Ahmet K, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.