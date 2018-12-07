Nizip'ten Kısa Kısa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan Y.Ö. ve hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olduğu belirlenen T.A'yı yakaladı.

Birçok suçtan aranması olduğu belirlenen firarilerden Y.Ö'nün sahte kimlikle gizlendiği ifade edildi.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Nizip'te trafik denetimi

Nizip Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde denetim yaptı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren trafik ekipleri, motosikletler nedeniyle artan gürültü kirliliğini azaltmak ve ehliyetsiz sürücü ve plakasız motosiklet ve araç kullanımının önüne geçmek üzere Lise Caddesi'nde denetim yaptı.

Denetimlerde sürücüleri durduran trafik polisleri, uyarıda bulundu, ehliyet, evrak ve emniyet kemeri kontrolü yaptı.

İlçe merkezinde başlatılan denetimlere devam edileceği belirtildi.