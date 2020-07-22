Nizip'teki orman yangını söndürüldü
Nizip'teki orman yangını söndürüldü Gaziantep'in Nizip ilçesindeki orman yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Hancağız mevkiindeki anız yangının ormanlık alana sıçraması sonucu alevler kısa sürede yayılmış ve...
22.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:37
Nizip'teki orman yangını söndürüldü
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki orman yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Hancağız mevkiindeki anız yangının ormanlık alana sıçraması sonucu alevler kısa sürede yayılmış ve ihbar üzerine olay yerine hareket eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede yangına müdahale etmişti. Yaklaşık 2 saat süren ve 30 işçi, 2 hava aracı, 10 arazöz, 4 su tankı ve 1 dozer ile yürütülen alevleri söndürme çalışmalarında yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı.
Yangında yaklaşık 5 HA alanda bulunan kızılçam ağaçları ve bitki örtüsünün küle döndüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA