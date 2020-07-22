Nizip'teki orman yangını söndürüldü Gaziantep'in Nizip ilçesindeki orman yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyorEdinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Hancağız mevkiindeki anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu alevler kısa sürede yayılmış ve ihbar üzerine olay yerine hareket...

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki orman yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Hancağız mevkiindeki anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu alevler kısa sürede yayılmış ve ihbar üzerine olay yerine hareket eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede yangına müdahale etmişti. Yaklaşık 2 saat süren ve 30 işçi, 2 hava aracı, 10 arazöz, 4 su tankı ve 1 dozer ile yürütülen söndürme çalışmalarında yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı.

Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanda bulunan kızılçam ağaçları ve bitki örtüsünün küle döndüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA