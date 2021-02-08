GAZİANTEP - Nizip'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede motosikleti çalan kişinin A.B. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi adresinde yakaladı.

Gözaltına alınan ve 17 suçtan kaydı bulunan A.B, gözaltına alındı.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının çalacağı motosikletin önünde bir süre beklemesi ve sonrasında ise yanındaki anahtarla direksiyon kilidini açıp motosikleti olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı