Nizip'te zabıta ekipleri kasaplarda denetim yaptı
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Nizip'te zabıta ekipleri kasaplarda denetim yaptı

Nizip Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan kasapları denetledi.

Nizip'te zabıta ekipleri kasaplarda denetim yaptı
22.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:45

Nizip Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan kasapları denetledi.

Zabıta ekipleri ilçe merkezindeki kasapları sağlık ve hijyen açısından denetledi. Ekipler tarafından işletmelerin ruhsat ve evrakları da kontrol edilirken, satışa sunulan et ve et ürünlerinin sağlık açısından uygunluğu da incelendi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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