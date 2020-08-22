Nizip'te zabıta ekipleri kasaplarda denetim yaptı Nizip Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan kasapları denetledi.

Nizip Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan kasapları denetledi.

Zabıta ekipleri ilçe merkezindeki kasapları sağlık ve hijyen açısından denetledi. Ekipler tarafından işletmelerin ruhsat ve evrakları da kontrol edilirken, satışa sunulan et ve et ürünlerinin sağlık açısından uygunluğu da incelendi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA