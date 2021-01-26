Nizip'te zabıta ekipleri denetim yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nizip'te zabıta ekipleri denetim yaptı

26.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:14
Nizip'te zabıta ekipleri denetim yaptı

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde, kasap, fırın ve marketlerdeki denetimlerine devam ediyor.

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde, kasap, fırın ve marketlerdeki denetimlerine devam ediyor.

İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri, burada yapmış oldukları denetim kapsamında hijyen başta olmak üzere fırınlarda gramaj, marketlerde fiyat listesi, kasaplarda ise etleri kontrol etti.

Denetimlerin gerçekleştiği iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulması gerektiğini hatırlatan zabıta ekipleri, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirten Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ekiplerimiz, koronavirüs salgını ile mücadele noktasında en üst düzeyde tedbirler almaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı her alanda sıkı denetimler yapıyoruz. Tüm halkımızdan ricamız uyarıları dikkate almalarıdır. Nizip Belediyesi olarak halkımızın bu süreçten etkilenmemesi için çalışmalarımızı ve denetimlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nizip'te zabıta ekipleri denetim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 13:38:23. #1.16#
title