Nizip'te yazlık sinema günleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği "Yazlık Sinema Günleri" kapsamında Nizip ilçesinde animasyon filmi "Evliya Çelebi" gösterimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca hazırlanan sinema gösterimi Nizip Millet Bahçesi'nde kurulan perdede izlenildi.

Eski yazlık sinema günlerini aratmayan ve açık havada yapılan gösterimi yaklaşık bin kişi izledi, yer bulamayanlar çimlerde oturdu. Yıldızlar altında sinemanın keyfini çıkaran vatandaşlara Nizip Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Animasyon filmi "Evliya Çelebi" filminin gösterildiği ve yoğun ilginin olduğu programa Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Belediye Meclis üyeleri, Özlem Dedecan, Hüseyin Taş ve diğer yetkililer de katıldı.

Etkinlik kapsamında bugün "Son Mektup" adlı filmin gösterimi yapılacak.

Kaynak: AA