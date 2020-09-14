Nizip'te yapımı devam eden yüzme havuzunda sona yaklaşıldı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatında sona yaklaşıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatında sona yaklaşıldı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçeye kazandırılan yüzme havuzunun kısa bir süre sonra hizmet veremeye hazır hale geleceğini belirtti.

Yürüttükleri çalışmalarla gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini kaydeden eden Sarı, "Fırat Mahallemizde inşaatı devam eden yüzme havuzu projemiz kısa sürede tamamlanarak değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bu güzel hizmetin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA