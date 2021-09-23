Nizip'te yağma yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
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Nizip'te yağma yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te yağma yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağma yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağma yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kıbrıs Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta gerçekleşen yağma olayıyla ilgili çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden F.K. polis ekiplerinin operasyonuyla adresinde gözaltına alındı.

Olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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