Nizip'te "Vizyon 2023" toplantısı gerçekleştirildi
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Nizip'te "Vizyon 2023" toplantısı gerçekleştirildi

Nizip'te 'Vizyon 2023' toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizesi hazırlanan ve ilki Nizip ilçesinde gerçekleşen "Vizyon 2023" toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizesi hazırlanan ve ilki Nizip ilçesinde gerçekleşen "Vizyon 2023" toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Nizip Belediyesi Konferans Salonu'nda Gaziantep Valisi Davut Gül Başkanlığında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip için yapılan ve yapılacak olan projelerden bahsederek Büyükşehir Belediyesinin destek ve katkılarıyla birçok hizmeti Nizip'e kazandırdıklarını belirtti.

Sarı, "Tabi yapılan ve yapılacak olan hizmetler tek başına yapılmıyor Gaziantep'te Valimiz Sayın Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Ankara'da ise Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ve milletvekillerimizin her zaman bizlere destekleri olmuştur bu konuda ilçemizin kalkınmasına büyümesine ve yeniliklere ev sahipliği yapmasında emek veren herkese teşekkür ediyor ve çalışmalarımızın aralıksız süreceğini belirtmek istiyorum." dedi.

Gaziantep ve ilçelerinin zengin bir kültüre, zengin bir manevi mirasa sahip olduğunu belirten Vali Davut Gül ise vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için hizmetler yürüttüklerini belirterek Nizip için yatırım programına alınan projelerle ilgili bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Nizip'te günübirlik değil uzun yıllar sürecek şekilde ileriye dönük yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise Ankara'da Nizip için çalışmaya ve bu güzel ilçeyi daha iyi seviyelere getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da Nizip ile ilgili gelen her talebe anında karşılık verdiklerini ve yapılacak olan her çalışmaya da daima destek vererek Niziplilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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