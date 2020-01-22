Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı
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Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

22.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:22
Nizip'te uyuşturucuyla mücadele toplantısı

'in ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam başkanlığında yapılan toplantıda, uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sunumlar yaptı.

Kaymakam Şahin, uyuşturucuyla mücadele noktasında hassas bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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