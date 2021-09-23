Nizip'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Haberler
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Nizip'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu madde ve namlusuyla oynanmış kurısıkı tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu madde ve namlusuyla oynanmış kurısıkı tabanca ele geçirildi.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yabancı uyruklu olan kişinin yapılan üst aramasında namlusuyla oynanmış kurusıkı tabanca, sentetik uyuşturucu, 3 mermi, uyuşturucu kullanma aparatı ve çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyasıyla kol saati ele geçirildi.

Şüheli İ.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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