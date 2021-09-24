Nizip'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye faaliyetleri kapsamında durumundan şüphelendiği A.K. ve G.Y'yi durdurdu.

Üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde S.D'nin işyerinde gümrük kaçağı tütün ve makaron satışı yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 14 kilogram tütün, 700 adet makaron, 2 bin 500 adet filtre ve 32 paket sigara kağıdı ele geçirdi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.