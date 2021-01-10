Nizip'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiAlınan bilgilere göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşturduğu uygulama noktalarında durumundan...