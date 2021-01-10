Nizip'te uyuşturucu operasyonu
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Nizip'te uyuşturucu operasyonu

10.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:54
Nizip'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiAlınan bilgilere göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşturduğu uygulama noktalarında durumundan...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşturduğu uygulama noktalarında durumundan şüphelenilen kişileri durdurdu.

6 şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulan ekipler, ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 4 ayrı kişiyi de yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Yetkiler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler hakkında adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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