Nizip'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, şüpheli 5 şahsın üzerinde arama yaptı.

Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu