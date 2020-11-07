Nizip'te uyuşturucu operasyonu
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Nizip'te uyuşturucu operasyonu

07.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:00
Nizip'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, şüpheli 5 şahsın üzerinde arama yaptı.

Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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