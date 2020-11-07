Nizip'te uyuşturucu operasyonu
07.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:00
Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, şüpheli 5 şahsın üzerinde arama yaptı.
Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu