Nizip'te uyuşturucu operasyonu
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Nizip'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

22.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:58
Nizip'te uyuşturucu operasyonu

'in ilçesinde bir adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesinde bir arama yaptı.

Yapılan aramada parçalar halinde 12 gram sentetik uyuşturucu ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Polis olayla bağlantısı olduğu tespit edilen C.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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