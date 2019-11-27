Nizip'te uyuşturucu operasyonu
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Nizip'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mahalle bekçileri şüphelendikleri iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

27.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:07
Nizip'te uyuşturucu operasyonu

'in ilçesinde mahalle bekçileri şüphelendikleri iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi Mah. üzerinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin yaptığı çalışmalarda motosiklet üzerindeki iki şahsın üzerinde 4,85gr metamfetamin ve 12,72gr bonzai ele geçirildi. iki şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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