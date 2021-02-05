Nizip'te uyuşturucu ile mücadele
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Nizip'te uyuşturucu ile mücadele

05.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:36
Nizip'te uyuşturucu ile mücadele

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 şüpheli üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 şüpheli üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu 5 kişi üzerinde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren polis, şüpheli 5 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 3 şüphelinin de yakalandığını bildiren yetkililer, şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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