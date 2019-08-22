Nizip'te trafik uygulaması

22.08.2019 16:22

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik uygulaması yaptı.

İlçe merkezinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yürüten trafik ekipleri, sürücüleri trafik kural, yasak ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı kazaları önlemek amacıyla değişik nokta, güzergah ve kavşaklarda denetim yaptı.

Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 42 araca trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA