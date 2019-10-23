23.10.2019 17:06

Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D-400 Karayolu Yılteks Mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Nizip-Gaziantep istikametinde seyir halinde olan H. Ateş kontrolündeki araç ile Gaziantep-Nizip istikametinde seyir halinde olan A.Arslan idaresindeki otomobil çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu iki aracın şoförü ile bir araçta yolcu olarak bulunan T.Şahin hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA