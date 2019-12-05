Nizip'te trafik güvenliği konulu toplantı

05.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:12

Gaziantep'in Nizip ilçesinde trafik güvenliği konulu toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık salonunda Kaymakam Kemal Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, trafik kazalarının önlenmesi adına hayata geçirilen "Önce Yaya" uygulaması, yaya önceliği ile okul önlerindeki önlemler ele alındı.

Kış nedeniyle okul servisleri başta olmak üzere kentteki trafik denetimlerinin arttırılması, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, can kayıplarına neden olan seyir halinde cep telefonuyla görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ile hız ve emniyet kemeri denetimlerinin etkinliğinin arttırılması konuşuldu.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve ilgili birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA