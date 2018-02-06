Nizip'te Torbacılara Operasyon: 7 Gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Nizip ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şahinbey Mahallesi'ndeki metruk bir eve yapılan baskında Ö.Ş,İ., H.Ö., E.B., İ.Y.T., K.B., S.B. ve H.Ü. isimli 7 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde ateş buz diye tabir edilen sentetik uyuşturucu esrar maddesi, uyuşturucuyu tartmak için kullanılan hassas terazi, 2 adet tüfek, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP