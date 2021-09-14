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Nizip'te TOKİ inşaatına başlandı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te TOKİ inşaatına başlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan konutların inşaatına başlandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan konutların inşaatına başlandı.

Sosyal Konut Projesi kapsamında Nizip ilçesine gerçekleştirilecek olan 500 konuttan 452'sinin yapımına Menderes Mahallesi'nde başladı.

Konutların yapılacağı alanda çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bölgede yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Sarı, yapılacak olan sosyal konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Proje kapsamında Menderes Mahallesi'ne 452, Yunus Emre Mahallesi'ne ise 48 konutun inşa edileceğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde TOKİ tarafından ülke genelinde yapılacak olan 100 bin Sosyal Konut Projesine ilçemizde dahil olmuş ve konutlarla ilgili hak sahipleri belirlenmişti. Bu aşamanın sonunda 6 Mayıs tarihinde ihalesi gerçekleşen projenin önemli ayağı olan temel çalışmaları Menderes Mahallemizde başlamıştır. Bu büyük projeden ilçemizin de yararlanmasını sağlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Nizip'te TOKİ inşaatına başlandı

Nizip'te TOKİ inşaatına başlandı

Nizip'te TOKİ inşaatına başlandı

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

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