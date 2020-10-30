Nizip'te tarihi eser operasyonu
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Nizip'te tarihi eser operasyonu

30.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:05
Nizip'te tarihi eser operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri yaptığı operasyonda aralarında sikke, yüzük,heykel, metal ve taş objelerinde aralarında bulunduğu toplam 78 adet tarihi eser ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri yaptığı operasyonda aralarında sikke, yüzük ,heykel, metal ve taş objelerinde aralarında bulunduğu toplam 78 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Sanayi Mahallesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan operasyon sonucu şüpheli A.Ö. isimli şahsın üzerinde 40 adet sikke, 10 adet yüzük, 3 adet insan figürlü heykel, 20 adet metal obje, 5 adet taş obje ele geçirildi. Yakalanan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 78 parça objenin sahte olup olmadığı inceleneceği öğrenilirken, A.Ö isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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