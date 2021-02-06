Nizip'te sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı
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Nizip'te sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı

06.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:22
Nizip'te sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı

Nizip Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için bazı noktalara yem bıraktı.

Nizip Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için bazı noktalara yem bıraktı.

Belediye ekiplerince kısıtlama nedeniyle yiyecek bulma sıkıntısı çeken kedi, köpek ve kuşlar için belirlenen noktalara yem bırakıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sokak hayvanlarına sahip çıkarak toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek "Hayvan sevgisi, yüce dinimizin ve kültürümüzün gereğidir. Bizler de bu bilinçle hareket ederek sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız sadece bugünlük değil, yıl boyunca belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarındaki can dostlarımıza karşı bu görevimizi yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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