Nizip'te sahte alkol faciası: 3 ölü - Haberler
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Nizip'te sahte alkol faciası: 3 ölü

Nizip'te sahte alkol faciası: 3 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Nizip ilçesinden sahte alkolden zehirlenmeye bağlı farklı olaylarda 10 kişi zehirlenerek Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3'ü hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zehirlenme vakalarının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nizip Cezaevine gönderildi.

Öte yandan tedavisi devam eden 7 kişinin hayati tehlikesinin sürdürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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