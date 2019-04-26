Nizip'te Sağlık Çalışanları İçin Moral Etkinliği

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Nizip ilçe temsilciliği tarafından Ebeler ve Hemşireler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik eğlence programı düzenlendi.

Star Life Kır Düğün Salonu'nda gerçekleşen kokteyl ve eğlence programına Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, Nizip Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Seydi Durdu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hale Rana İnal ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, gecede yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin ekip işi olduğunu belirttikten sonra, "Bu ekibin en önemli halkalarından biri de ebe ve hemşirelerdir. Ülkemizin en ücra köşelerinde dahi, her türlü zorluğa rağmen seve seve görev yapan ebe ve hemşirelerimizi fedakarca çalışmalarından dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sağlık-Sen olarak, üyelerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için verdiğimiz mücadelenin yanında, sosyal etkinliklere de önem veriyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yoğun ve yorucu iş ortamından uzaklaşarak, moral ve motivasyon bulmaları amacıyla Nizip ilçe temsilciliğimiz tarafından düzenlenen bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık-Sen Nizip İlçe Temsilcisi Bilal Dörtbudak da, gecede yaptığı konuşmada, "Ebelik ve hemşirelik, sabır, özveri ve hoşgörü gerektiren kutsal bir meslektir. Bu kutsal görevi büyük bir başarı ile yerine getiren tüm ebe ve hemşirelerimizi kutluyor, Sağlık-Sen Nizip Temsilciliği olarak düzenlediğimiz etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği eğlence programına katılanlar, hep birlikte kutlama pastasını kestikten sonra, geç saatlere kadar canlı müzik eşliğinde eğlenerek stres attılar ve moral depoladılar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA