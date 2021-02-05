Nizip'te polistehn hırsızlık olaylarına karşı uyarı
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Nizip'te polistehn hırsızlık olaylarına karşı uyarı

05.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:52
Nizip'te polistehn hırsızlık olaylarına karşı uyarı

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlığına karşı vatandaşları uyardı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlığına karşı vatandaşları uyardı.

İlçe merkezinde meydana gelen araç ve motosiklet hırsızlıkların önüne geçmek ve vatandaşları bilgilendirmek üzere çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, çeşitli bulvarlarda bilgilendirme noktası oluşturdu.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında araç ve motosiklet sürücülerini durduran ekipler, hırsızlık olaylarından nasıl korunulması gerektiği ve hırsızlık olayına maruz kalındığında neler yapılabileceği konusunda bilgilendirme yaparak, el broşürü dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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